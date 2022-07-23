Окупанти мінують узбережжя – бояться висадки десанту ЗСУ: головне про ситуацію на Півдні

Окупаційні війська росії 22 липня почали мінувати узбережжя в тимчасово захоплених частинах Півдня України. Це зумовлено тим, що вони бояться загрози висадки десанту українських сил.

Загалом у цій операційній зоні ситуація напружена, але контрольована нашими захисниками. Про це доповіли в оперативному зведенні за добу командування "Південь". Також ввечері цього дня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що на Херсонщині тисяча службовців росії опинилися в оперативному оточенні.

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Які проблеми мають окупанти в Херсоні

Наразі в тимчасово захопленому ворогом Херсоні намагаються відновили роботу захоплених підприємств. Але, за даними нашої розвідки, в окупаційної "влади" станом на 22 липня немає достатньої підтримки. Тому наразі не можуть знайти достатню кількість спеціалістів.

Для цього окупанти навіть "відновили роботу" в захопленому ними Центрі зайнятості. Водночас серед молоді вже намагаються насаджувати проросійський світогляд. Для цього проводять заходи так званого "військово-патріотичного виховання".

Одночасно, побоюючись висадки десанту, окупаційні війська мінують узбережжя,

– підсумували в ОК "Південь".

Також тероризування молоді Херсону підтвердили в Головному управлінні розвідки. Там акцентували, що механізми пропаганди застосовуються і проти старшого покоління.

Ворог атакував авіацією та РСЗВ

Наразі російські війська не ведуть активного наступу у південних областях. Та все ж, попри продовження оборонних дій, вони також завдають ударів.

Зокрема, вдень пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 атакувала околиці Андріївки. На щастя, жоден захисник внаслідок цього не загинув.

А в другій половині дня росіяни здійснили атаку реактивними системами залпового вогню "Град". Загалом випустили 60 снарядів по селу Канівське на Запоріжжі. Всі влучання були по відкритій прибережній місцевості та островах в річці Дніпро. Тому втрат та руйнувань немає.

Авіація ЗСУ вдарила по скупченнях ворогів

Українські пілоти штурмової авіації та гелікоптерів у цей день традиційно продовжили нищити окупантів. Вони завдали 4 удари по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині. Також вдарили й по скупченню ворожої сили та техніки на Миколаївщині.

Втрати росіян на Півдні за 22 липня

93 службовці армії росії;

реактивна система залпового вогню "Град",

3 бронетранспортери БТР-82;

2 самохідні потужні гармати "Піон";

6 військових автомобілів;

склад з боєприпасами.

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