Зриваємо весняний наступ Росії, – генерал-лейтенант у відставці оцінив контратаки ЗСУ на Півдні

Українські сили впродовж останнього місяця проводять активні наступальні дії. Нашим захисникам вдається не тільки відтісняти ворога, але й зривати його зухвалі плани.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, наголосивши, що Сили оборони України здійснюють активну оборону. Також головнокомандувач Олександр Сирський зазначив, що на окремих ділянках фронту українські військові проводять активні наступальні дії.

Чи вистачить ворогу ресурсів для наступальних дій?

Романенко зауважив, що контратаки українських сил здійснюються на Олександрівському напрямку та на півночі від Гуляйполя. Це пов'язане зі звільненням захоплених раніше українських населених пунктів, а крім того, це відвертає увагу ворога від бойових дій у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

"Крім того, зриваємо весняний наступ Росії. Це принциповий момент, і тому на цьому зосереджуються відповідні зусилля", – зазначив він.

Також інтенсивні бої відбуваються на Покровському напрямку, а ще – в районі Костянтинівки, Лиману, Слов'янська.

Ворог два роки не може захопити Покровськ і тому організовує паралельні бойові дії. Росіяни, на жаль, підійшли до Слов'янська, і вже перебувають за 15 – 16 кілометрів від міста, що дозволяє діяти їхній артилерії, не говорячи вже про дрони,

– наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Однак у противника, на думку військового експерта, немає ресурсів для того, щоб реалізовувати свої плани. Росія хоче призвати понад 400 тисяч – 9 дивізій. Але у 2025 році ворог планував сформувати 14 дивізій, однак зумів зібрати тільки сім. Більшу частину з них росіяни витратили на Гуляйпільському і Покровському напрямках.

Зверніть увагу! В Інституті вивчення війни зазначають, що російське угруповання військ "Дніпро" зупинило своє просування у Запорізькій і Херсонській областях. Це сталося через контратаки Сил оборони на напрямку Річне – Приморське. Водночас обмежені резерви особового складу, імовірно, ускладнять плани росіян на інших ділянках фронту. А перекидання сил із Донеччини на Запоріжжя зірве запланований окупантами весняно-літній наступ.

Водночас противнику наразі вистачає живої сили, але все одно проблеми існують. Вже три місяці поспіль в Росії кількість людей, яких набрали до лав російської армії, менша, ніж кількість втрачених на фронті.

Росія має плани у 2026 році просуватися вперед, а людських ресурсів для цього у неї немає. І тому, за словами Ігоря Романенка, доводиться шукати різні способи поповнення свого війська. Зокрема, залучати російських студентів вишів, які мають академічні заборгованості і можуть бути відраховані. Їм пропонують альтернативу – служити у війську.

Він додав, що при цьому Володимир Путін боїться проводити загальну мобілізацію, і шукає різні шляхи розв'язання проблеми нестачі особового складу і в Росії, і за кордоном.

Яка ситуація на фронті?