Де росіяни сконцентрували свої удари: Гуменюк назвала 3 основні напрямки

Ситуація на Півдні складна. Росія намагається вирахувати, звідки чекати активних дій від ЗСУ, та промацувати вглиб нашої оборони. Окупанти сконцентрували свої удари в Очаківському районі на Миколаївщині, Бериславському районі на Херсонщині та у напрямку Антонівського мосту.

Про це 24 Каналу повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, продовжуються обстріли правого берега із періодичним акцентом на Очаківському напрямку.

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Основні напрямки ударів

Наталія Гуменюк розповіла, що загарбники трохи зменшили інтенсивність обстрілів, однак зосередили концентрацію ударів на трьох напрямках. Бериславський район на Херсонщині продовжує потерпати від керованих авіабомб.

Там ворог вдарив двічі за добу, зруйнував школу, приватні будинки. На щастя, обійшлося без людських втрат. Але дуже серйозні потенційні втрати для регіону. Удар приходиться туди, де люди намагаються відновити потужності регіону: сільське господарство, промисловість,

– сказала вона.

На Очаківському напрямку росіяни хочуть відтягнути туди зусилля Сил оборони. Вони намагаються обстрілювати Дніпровсько-Бузький Лиман та прибережну смугу Куцурубської громади.

"Вночі ворог вдарив ракетою наземного базування. Найімовірніше, це була "Іскандер-М" за балістичною траєкторією, виявити її просто не було часу, тому сигнал повітряної тривоги не пролунав. Влучив в об’єкт інфраструктури. Зараз уточнюються усі обставини, руйнування", – зауважила речниця.

У напрямку Антонівського мосту росіяни обстрілюють артилерією.

Гуменюк про ситуацію на Півдні: дивіться відео

З якої зброї б'ють окупанти

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України зазначила, що росіяни найчастіше використовують важку артилерію та реактивні системи залпового вогню. Минулого тижня вони використали С-300 у нетиповий спосіб, це говорить про певні ознаки снарядного голоду.

Ми від початку липня потужно спрацювали по їхніх запасах: біло знищено 5 польових пунктів боєпостачання, понад десяток одиниць важкої артилерії на лівому березі. Їм доводиться використовувати те, що залишається. Вони навіть на деяких ділянках місцевості використовують обстріли населених пунктів на іншому березі Дніпра з танків,

– пояснила Гуменюк.

Крім того, росіяни використовують керовані авіабомби, однак з паузами, бо їм потрібно виготовляти снаряди. Також ворог цілодобово проводить повітряну розвідку, бо його цікавить глибокий тил на Херсонщині, звідки Сили оборони можуть накопичувати сили, резерви і мати логістичне забезпечення.

Постачання нової партії "Шахедів"

Як зауважила Наталія Гуменюк, протягом декількох діб через погодні умови ворог не міг застосовувати ані авіацію, ані кораблі. Був потужний шторм. Загарбники навіть не могли використовувати "Шахеди". Очевидно, окупанти отримають від Ірану нову партію дронів.

Ми побачили, що активність вантажної авіації за напрямком Тегеран – Москва може свідчити про постачання нової партії ударних дронів. Ми перебуваємо напередодні саміту НАТО, цілком ймовірно, що знову спрацює тяжіння ворогів до значущих подій,

– підкреслила речниця.

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