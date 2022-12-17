Ставлять на людський ресурс: Гуменюк розповіла про дії окупантів на Півдні

На Півдні росіяни змушені постійно змінювати місця дислокації своєї живої сили та техніки, оскільки ЗСУ регулярно завдають їм болючих ударів, унаслідок чого окупанти не перестають рахувати втрати.

Утім, суттєво зменшувати кількість своїх військових у цій зоні фронту вони все ще не поспішають. Про це 24 каналу розказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Людей не рахують

За її словами, ворог вважає своїм найневичерпнішим ресурсом саме людей, хоча насправді це – нелюди, які прийшли на чужу землю вбивати українців. Тож російське командування робить ставку саме на цей ресурс, і зменшення військової присутності не спостерігається.

Але спостерігається "броунівський рух", в якому вони намагаються знайти собі місце під сонцем,

– зауважила Наталія Гуменюк.

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Вона додала, що це все-таки демонструє неспокій і моральну дестабілізацію в стані ворога, адже постійне облаштування нових місць дислокації також дуже виснажує окупантів.

Як наслідок, у них зростає незадоволення командуванням, яке ніяк не може визначити для них місце дислокації і порядок наступних дій. А це, звичайно, теж грає на руку українській стороні.

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