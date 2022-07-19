ЗСУ на Півдні знищили 65 окупантів, бронетехніку та "Редут-2УС"

На Півдні Україні наші військовослужбовці атакували ворога та завдали йому втрат. російські окупанти втратили понад пів сотні одиниць особового складу та понад 10 одиниць техніки.

Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Така ситуація станом на 18 липня.

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росіяни зазнали втрат на Півдні

Наша авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки,

– пояснило командування.

Додали, що ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ЗСУ ракетою "повітря – повітря", проте безрезультатно – наші авіатори впорались із завданням без втрат. З допомогою ракетного вогню та артилерії ворог втратив:

65 одиниць особового складу;

комплексну апаратну зв'язку "Редут-2УС";

11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Окрім того, на світанку наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали влучних ударів по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів у районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Берислава, що на Херсонщині.

Окупанти продовжували бити по мирних людях

Оперативне командування "Південь" повідомило, що обстановка в нашій операційній зоні складна, але контрольована.

Попередньо відомо, що окупанти облаштовують додаткові рубежі оборони, проте активних дій не ведуть та дотримуються тактики дистанційних обстрілів та авіаударів. Зокрема, росіяни:

вночі проти 18 липня 40 реактивними снарядами РСЗВ "Град" обстріляли приватний сектор Нікополя, влучивши і в склад пально-мастильних матеріалів приватного підприємства;

за дві години аналогічно вдарили в порт, станцію переливання крові та місцеву поліклініку. Одна цивільна особа отримала поранення;

12 ракетами С-300 ворог вдарили по Миколаєву та передмістю – зруйнували об'єкти приміської інфраструктури, пошкодили житлові і промислові райони міста. Жертв немає.

Водночас у Снігурівці окупанти розстріляли з міномета будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому Сили оборони України. Примітно, що знімальна група пропагандистського засобу масової інформації з'явилась на місці подій просто миттєво за фактом. А ось підрозділи ЗСУ перебувають звідти надто далеко задля влучання мінометом,

– повідомило ОК "Південь".

Також додали, що цією атакою заради картинки вбили 4 мирних жителів. Окрім того, окупанти:

атакували з неба, щоб зімітувати контроль над втраченими територіями Херсонщини;

тричі вдарили по звільненій Іванівці ударним безпілотним літальним апаратом;

парою Мі-8 атакували Потьомкіне. Обійшось без втрат.

Надвечір 18 липня окупанти знову атакували Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Ураган", касетними снарядами обстріляли приватний сектор: пошкодили вікна, дах у житлових будинках. Попередньо, двоє людей поранені – госпіталізували жінку і чоловіка.

У Чорному морі – 16 "Калібрів"

Блокувати судноплавство в північно-західній частині Чорного моря продовжує вороже корабельне угруповання з двох ракетних кораблів,

– повідомило командування.

Два кораблі мають 16 "Калібрів". Також у Чорному морі є 4 великих десантних кораблів, які щосили підтримують ілюзорну вірогідність десантної операції.

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