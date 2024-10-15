Розстрілюють за дрібниці: експосол у КНДР розповів жахливі деталі життя у країні

Влада у Північній Кореї може вбивати своїх громадян навіть за найменші дрібниці. Зокрема, коли під час зборів виступає головна чи другі, треті особи, а хтось у залі заснув. Відомо, що, як мінімум, одного з генералів розстріляли за це.

Також у КНДР слідкують, чи правильно люди сумують, наприклад, на роковини смерті лідерів Кім Ір Сена або Кім Чен Іра. Про це 24 Каналу розповів перший посол України в КНДР Ігор Литвин.

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"Коли мовиться про роковини смерті Кім Ір Сена або Кім Чен Іра, то кожен слідкує за кожним, щоб вони відповідали нормам. Норми такі, що якщо сум – ти маєш сумувати. Ти не можеш вдати, що ти не сумуєш так, як треба", – сказав він.

Зверніть увагу! Північна Корея постачає Росії своїх військових. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що ворог спочатку може використати військових з КНДР для відбиття наступу ЗСУ у Курській області.

У КНДР населення ділять на категорії

Ігор Литвин зазначив, що по телевізорах у Пхеньяні показують три програми, де одна йде ввечері, а дві інші – через день. З екранів там жалкують за тим, що начебто такі "світлі люди", як Кім Ір Сен, Кім Чен Ір пішли життя і так далі.

Також не можна носити джинси саме синього кольору, бо тоді людина вважається "підлабузником капіталізму". Загалом вигляд вулиць у Пхеньяні такий, ніби людей дуже мало. Широченні проспекти, на яких рухається одна, дві, три автівки, може бути ще кілька мотоциклів. Нема жодних світлофорів. На перехрестях стоять регулювальниці руху модельної зовнішності.

Усім прикордонникам дали чітку вказівку, що якщо якась людина з КНДР захоче втекти у Південну Корею, то її потрібно стріляти одразу на місці. Це для того, щоб всі були перелякані і навіть не думали робити цього.

Вони ділять своїх людей на групи. Є привілейовані люди, які можуть жити в Пхеньяні. Вони їх називають "помідори". Решта ділиться на середній прошарок – "яблука". А третя категорія – це "вороги", люди, які проявили себе негативно до влади,

– пояснив перший посол України в КНДР.

Крім того, у Північній Кореї є формула покарання трьох поколінь. Тобто якщо людина зробила щось "не так", її разом з родиною садять у в'язницю. Вони там народжують дітей. Друге і третє покоління має жити у цій же в'язниці.