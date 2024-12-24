"Намагаються не дати оточити": яка ситуація біля Макарівки

Російська армія продовжує наступати на українські міста та села. Наразі Сили оборони проводять стабілізаційні заходи поблизу Макарівки на Донеччині.

У Силах оборони Півдня кажуть, що "ситуація доволі важка, проте не безнадійна". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Яка ситуація поблизу Макарівки

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин пояснив, що стабілізаційна операція проводиться для того, щоб не допустити напівоточення українських військових. А також, щоб мати зв'язок з кожним підрозділом.

Наразі Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи, намагаються відновити наші позиції, намагаються не дати оточити наші сили, тому зараз триває активна оборона, іде оборонна операція,

– каже Волошин.

Він додав, що про наслідки та результати цієї операції повідомлять згодом.

Зазначимо, що раніше повідомлялося нібито ЗСУ потрапили в повне оточення поблизу Макарівки. Проте в Силах оборони Півдня не підтвердили цю інформацію.