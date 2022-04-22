Ситуація погіршується, – Макрон закликав Росію дозволити цивільним покинути Маріуполь

Еммануель Макрон закликав Росію дозволити цивільним мешканцями покинути Маріуполь. Політик пригадав, що там ситуація щоразу тільки погіршується.

Відповідну заяву президент Франції оприлюднив у своєму твітері 21 квітня. Це трапилось на 57 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Макрон закликав Росію дозволити евакуацію людей та в'їзд гумдопомоги в Маріуполь

У Маріуполі ситуація лише погіршується. Десятки тисяч мирних жителів опинилися в пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити жителям покинути місто, пропустити гуманітарну допомогу,

– закликав Макрон.

До речі, Маріуполь перебуває у блокаді Росії ще з 1 березня. У місті без світла, води, їжі, тепла та під постійними обстрілами залишаються орієнтовно 100 тисяч людей. Під постійними атаками ворога перебувають тисяча людей в "Азовсталі", натомість у Росія цинічно бреше, що на там немає цивільних, і звинувачує Україну у власних злочинах.

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