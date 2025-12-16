Боєць "Тайфуну" сказав, що потрібно для стабілізації ситуації в Покровську

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Є два фактори, які допомогли б тут повністю зупинити просування ворога.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Нацгвардії "Скіф", зауваживши, що Сили оборони стримують просування ворога на цій ділянці фронту. Але проблеми є. І вони відомі.

Чого не вистачає Силам оборони?

Як наголосив військовий, основний фактор – це люди. Саме вони здійснюють усі операції та стримують просування ворога. Йдеться як про роботу безпілотниками, там і про піхотинців, які захищають безпосередньо на лінії фронту.

Попри це, є проблема з паритетом засобів вогневого ураження. Не секрет, що російські окупанти мають перевагу в кількості артилерії, боєприпасів тощо. Відомо, що наступальні операції вимагають утричі більшої переваги у живій силі, боєприпасах, техніці тощо.

Ми використовуємо різні технологічні методи, тому паритет може бути дещо іншим. Але й ворог технологічно розвинений. А на цій ділянці фронту у ворога перевага не в 3 рази, а набагато більша. Саме тому він зазнає диспропорційно великих втрат порівняно із Силами оборони, які водночас залишаються доволі великими,

– сказав військовий.

Ситуація в Покровську: коротко