Блискавична операція на Покровському напрямку: воїни НГУ відбили позицію в росіян
- Група швидкого реагування бригади "Спартан" увірвалася на окуповану територію та відбила в росіян позицію на Покровському напрямку.
- Захисники десантувалися з БТР; відео операції показав командувач Національної гвардії Олександр Півненко.
Блискавичну операцію на Покровському напрямку провела група швидкого реагування 4-го батальйону 3-ї бригади НГУ "Спартан". Воїни увірвалися на підконтрольну ворогові територію та відбили позицію.
Про це в неділю, 4 травня, повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, передає 24 Канал. Військовий показав відео знищення росіян.
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Що відомо про операцію
Українські військові десантувалися з БТР, який згодом підтримав вогнем злагоджені дії піхоти.
Майстерність і професіоналізм! На відео – воїни бригади "Спартан" нищать окупантів та повертають своє!
– зазначив Півненко.
Нацгвардійці відбили позицію у росіян: дивіться відео
До слова, Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. Протягом останньої доби, 4 травня, там відбили 115 атак противника в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.