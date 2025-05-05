Блискавична операція на Покровському напрямку: воїни НГУ відбили позицію в росіян

Блискавичну операцію на Покровському напрямку провела група швидкого реагування 4-го батальйону 3-ї бригади НГУ "Спартан". Воїни увірвалися на підконтрольну ворогові територію та відбили позицію.

Про це в неділю, 4 травня, повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, передає 24 Канал. Військовий показав відео знищення росіян.

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Що відомо про операцію

Українські військові десантувалися з БТР, який згодом підтримав вогнем злагоджені дії піхоти.

Майстерність і професіоналізм! На відео – воїни бригади "Спартан" нищать окупантів та повертають своє!

– зазначив Півненко.

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До слова, Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. Протягом останньої доби, 4 травня, там відбили 115 атак противника в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.