"Ворог не шкодує ні техніки, ні людей": боєць НГУ розповів про бої на Покровському напрямку

Військовослужбовець 2 Галицької бригади НГУ "Мирон" боронить Україну на Покровському напрямку. Він розповів про жорсткі бої, тактику ворога та про те, що допомагає українським захисникам тримати оборону.

За словами військовослужбовця, російські війська безупинно намагаються прорвати українську оборону на Покровському напрямку, не шкодуючи ані техніки, ані живої сили. 24 Канал ділиться історією бійця НГУ "Мирона", його підготовкою до зустрічі з ворогом, роздумами про тривалість війни та спогадами про бій, який найбільше його вразив.

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Яку тактику використовують росіяни під Покровськом

Військовослужбовець 2 Галицької бригади НГУ "Мирон" разом із побратимами воює на Покровському напрямку. У 2021 році він пішов на строкову службу, а після початку повномасштабного вторгнення він підписав контракт.

Це моя країна. Я її захищаю і буду стояти до кінця,

– наголошує військовий.

Гвардієць розповів, що Росія не жаліє ані техніки, ані своїх солдатів задля того, щоб захопити позиції українських захисників. Подекуди траплялося таке, що окупанти могли штурмувати позиції "Мирона" понад тиждень. Росіяни хвилями йшли в "м'ясні штурми", щоб виснажити українських військових.

Одного разу вночі "Мирон" помітив п'ять ліхтариків, що рухались у темряві. Після доповіді про побачене, боєць отримав підтвердження, що це – ворог та дозвіл відкрити вогонь.

"Я розрядив, можливо, десять магазинів. Нападники відступили, а наш підрозділ повернувся до укриття, очікуючи артилерійську підтримку", – згадує "Мирон".

Він зізнається, що страху під час боїв не відчував – лише багато адреналіну. За його словами, всі дії виконувалися "автоматично".

"Мирон" / Фото, надане 24 Каналу

Що має вирішальне значення на передовій

"Мирон" наголосив, що перед відправкою на передову, важливу роль відіграє якісна підготовка. Його та побратимів ретельно готувати до найрізноманітніших сценаріїв на полі бою. Зокрема вони навчилися приймати рішення в умовах обмеженої видимості, днями носили на собі повне екіпірування та долали виснажливі марш-кидки.

Під час довготривалих боїв на позиціях допомагає витримка, фізична підготовка, а головне – віра в перемогу. Коли йдеш на позиції, думаєш тільки про одне – дійти якнайшвидше і не потрапити під ворожий вогонь. Перед кожним виходом у бій в мене є єдиний ритуал – молитва. Я молюся, щоб повернутися живим до своїх рідних. Я тримаюся, бо знаю, що вдома чекають батьки, дружина і рідні,

– розповідає гвардієць.

"Мирон" розповів, що відіграло важливу роль на фронті / Фото, надане 24 Каналу

Що допомагає українським військовим тримати оборону

Попри важкі бої, українські захисники впевнено тримають оборону завдяки злагодженій координації різних підрозділів.

У нас добре працюють аеророзвідка, міномети, артилерія. FPV-дрони та "вампіри" дуже допомагають. Але головне – це комунікація між підрозділами. Без чіткої взаємодії ми б не змогли координувати свої дії та вчасно реагувати на загрозу,

– пояснює "Мирон".

Гвардієць впевнений, що буде воювати доти, доки Україна не переможе, адже він захищає не лише себе, а й тих, хто чекає його вдома.