Платять високу ціну, – військовий сказав, на яку тактику росіяни зробили ставку на фронті

Ворог випробував на фронті низку різних тактик, комбінує їх. Основна для нього – намагатися тиснути своєю перевагою ресурсів, зокрема чисельністю живої сили. Так відбувається в районі Покровська на Донеччині.

Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, додавши, що не лише на Покровському напрямку, а й в цілому на Сході противник застосовує тактику просування "одноразовими" малими піхотними групами.

Армія противника нагадує біороботів

Росія скуповує дешевий людський ресурс, пропонуючи виплати (по 20 тисяч доларів) тим, хто підпише контракт і поїде на війну. Потім вони стають, зі слів Назаренка, фактично біороботами, яких належним чином командування не забезпечує необхідним. Зокрема водою, є випадки, коли російські солдати, яких надсилають на завдання, вимушені пити з калюж.

Це "гарматне м'ясо", їх по 2 – 4 посилають штурмувати вже натоптаними стежками вздовж посадок, сіл. Все це як конвеєр відбувається по декілька разів за день,

– озвучив Назаренко.

Зведення Генштабу говорять про сотні боєзіткнень на добу. Насправді в більшості випадків для ворога вони невдалі, СОУ відбивають його спроби атакувати. Зі слів офіцера артилерії, російські війська несуть на фронті величезні людські втрати.

"Навіть якщо десь є просування противника, то він за це платить високу ціну, це тисячні втрати щодня. Тому основне завдання СОУ в епоху змін технологій і тактики – це проводити динамічну оборону таким чином, щоб максимально вберегти кожного українського солдата і завдавати максимальних втрат ворогу", – підкреслив Назаренко.

Мінуси зимової погоди на фронті

Зі слів командира артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж", нині на Покровському напрямку спостерігається похолодання. Це суттєво впливає на побутові умови, ускладнюється логістика. Назаренко підкреслив, що нині зимова погода є другим ворогом.

"Те, що я пам'ятаю з 2014-го року, потім у 2022-му році, що на Донбасі мінусова температура повітря відчувається особливо холодною, дуже складно зігрітися. А будь-яке тепло – це автоматично демаскування. Зараз небо постійно гудить від присутності в ньому дронів, "кілзона" розширюється", – розповів Назаренко.

