Штурмовики на велосипедах та одноразові піхотинці: як знищують росіян на Покровському напрямку

Захисники продовжують стримувати наступ росіян. На Покровському напрямку противник кидає в бій піхоту та навіть пересувається на велосипедах.

Їх знищують українські оператори БпЛА. Відповідне відео в понеділок, 28 липня, опублікувала 3-тя бригада оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, передає 24 Канал.

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Що відбувається біля Покровська?

Окупанти не залишають спроб просунутися вперед у зоні відповідальності "Спартану" на Покровському напрямку. Іноді росіяни їдуть у бік українських позицій навіть на велосипедах.

Оператори безпілотників одразу виявляють такі дії ворога та влучними ударами його знищують.

Захисники ліквідовують противника під Покровськом: дивіться відео

Наш принцип чіткий: кожному росіянину – по "доброму" дрону від "Спартану",

– пишуть нацгвардійці.

Нагадаємо, нещодавно на Покровському напрямку противник уперше за довгий час кинув в бій бронетехніку – в районі села Шевченко. Зрештою, бійці 155-ї ОМБр успішно відбили механізований штурм, який у DeepStatе вважають послідовною спробою прориву після попереднього заходу групи піхоти в Покровськ.