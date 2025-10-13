Російські окупанти планували посилювати тиск на Покровськ. Однак ЗСУ завадили ворогу на Добропільському напрямку.

Загарбники потрапили в оперативне оточення на кількох позиціях. Про це в ефірі 24 Каналу розповів майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.

Як ЗСУ зірвали плани росіян?

Андрій Ткачук зазначив, що Добропільська операція зірвала плани росіян. Українські війська спрацювали дуже оперативно. Маневрова оборона дозволила Силам оборони взяти окупаційні війська в оперативне оточення у кількох позиціях. Це допомогло змінити ситуацію на Добропільському напрямку у гірший бік для ворога.

Тому що 51 армія збройних сил Росії потрапила не у пастку, але в аферу, що вони зараз вигрібають. У кінці серпня – на початку вересня була інформація, що російські морпіхи прибувають з Курщини, щоб посилити тиск на Покровськ. Замість того, щоб посилювати тиск на Покровськ, вони були змушені відбивати ті з'єднання 51 армії, які потрапили в оперативне оточення на Добропільському напрямку,

– пояснив він.

Українським бійцям вдалося ефективно і якісно протистояти та зламати плани ворога. Ці російські підрозділи мали тиснути на Покровськ з вересня. Але через те, що ЗСУ вдалися контратакувальні дії, окупанти були змушені працювати у такий спосіб.

Думаю, ворог змінює плани та перекидає свої підрозділи. Було відомо, що з півдня Покровська чотири бригади були перекинуті на Олександрівський напрямок, який сьогодні розвивається з Донеччини на території Дніпропетровщини та Запоріжжя. Туди перекидають з півдня Покровська,

– сказав майор ЗСУ.

За його словами, росіяни зрозуміли, що у Покровську не буде швидкої перемоги. Водночас ворог продовжує перекидати свої підрозділи та застосовувати їх на Олександрівському напрямку. Вони продовжують тиснути там. Відбуваються певні тактичні просування ворога. На думку військового, у такий спосіб загарбники будуть посилювати тиск на Запоріжжі.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Що відбувається на Покровському напрямку?