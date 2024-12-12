Є 3 важливі фактори, що впливають на ситуацію біля Покровська

Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов повідомив, що на Покровському напрямку склалася критична ситуація через управлінські й організаційні проблеми в командуванні ОТУ "Донецьк". Однак крім цього на ситуацію біля міста впливають ще два фактора.

Про них 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що мовиться про певні переваги збоку ворога та втому ЗСУ. Через це Україні варто змінити підходи щодо стратегічної оборони.

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3 важливі фактори, що впливають на ситуацію біля Покровська

Військовий експерт пояснив, що на ситуацію біля Покровська впливають 3 фактори:

Значна перевага ворожих сил та засобів, тобто в особовому складі та озброєні (боєприпаси, вогневий вплив);

Фізична та емоційна втома українських військових, які вже тривалий час боронять позиції біля Покровська без ротації;

Прийняття українськими командирами певних нераціональних рішень.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

За словами Селезньова, лише час покаже, як ці питання розв'яжуть Міністерство оборони України, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський чи навіть на Ставці Верховного Головнокомандувача.

Однак те, що потрібні докорінні зміни щодо підходів, використання сил та засобів, раціонального підходу стратегічної оборони – це очевидно. Сподіваюсь, що відповідні реакції будуть,

– наголосив військовий експерт.

До слова, у звіті Інституту вивчення війни аналітики зазначили, що російські окупаційні війська відновили наступальні операції на Покровськ, здійснивши маневри з півдня, просунувшись на захід і північний захід від Селидового. Окупанти наступають для того, щоб змусити українські сили відійти, і ймовірно, продовжать наступ після зими у 2025 році.