Чому важлива курська операція: Світан пояснив, чи варто було перекинути наші війська у Покровськ

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 66 атак. Понад половину з них – в районах Гродівки і Новогродівки. Ситуація на цьому напрямку залишається складною. Ймовірніше, що Покровськ буде використовуватися як лінія оборони. Фортифікаційними спорудами стануть зруйновані будинки міста.

Про це в етері 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що росіяни, підходячи до Покровська, будуть його "розкатувати", як це робили з Бахмутом, Мар'їнкою, використовуючи засоби дальнього ураження.

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В ЗСУ є 1,5 – 2 тижні, щоб зупинити росіян

Світан зазначив, що коли росіяни втягнуться у вуличні бої всередині Покровська, це точно призупинить швидкість їхнього просування. Він наголосив, що недостатнє забезпечення східного фронту призвело до того, росіяни змогли організувати оперативний прорив вглиб на 50 кілометрів, однак ширина цього вклинення 15 – 20 кілометрів.

Це дуже небезпечно для російських військ, в них можуть виникнути великі проблеми. В ЗСУ ще є 1,5 – 2 тижні для можливості цей прорив зупинити, завдаючи ударів далекобійними засобами ураження по логістиці. Механізмів достатньо, питання в тому, чи вистачає сил і засобів для виконання завдань,

– озвучив Світан.

Вздовж північного кордону слід розгорнути лінію фронту

Військовий експерт зазначив, що дії на східному фронті не корелюються з діями на Курщині. Він впевнений, що ЗСУ не можна було покидати північний напрямок, аби йти захищати східний.

Тоді б росіяни сунулись в бік Сум, Чернігова. В нас 600 кілометрів північного кордону між Росією та Україною були у режимі прикордонного контролю. Цей напрямок давно треба було переводити у режим фронту, створювати відповідні споруди там, смугу забезпечення, фортифікації,

– озвучив Світан.

Світан наголосив, що оскільки це ні з боку України, ні з боку Росії не робилося протягом 10 років, тому росіяни скористалися цим і на початку травня 2024 року почали наступальні дії в бік Харківщини з Бєлгородської області.

Зараз ми маємо великі проблеми в районі Липців та Вовчанська. Аби цього не було надалі, треба вздовж кордону розгорнути лінію фронту. Зараз СОУ зайшли на Курщину й Бєлгородщину. Думаю, що так само зайдуть і на Брянщину,

– розповів Світан.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що з 2 вересня в Покровську закривають всі банки, працюватимуть лише банкомати. В місті наразі проживає 38000 дорослих та 1900 дітей. Населення закликають евакуюватися.