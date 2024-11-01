Росіяни готуються захопити 2 нові міста після окупації Селидового: Світан назвав їх

Найгарячіша ситуація є на Покровському та Курахівському напрямках. Росіяни докладають максимум зусиль для просування до Покровська, намагаючись підкріпити лівий фланг.

Після окупації Селидового ворог створить загрозу і для півдня, і для сходу, де є два стратегічні важливі міста. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що ситуацію може стабілізувати, доклавши певні зусилля.

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Які 2 міста росіяни готуються захопити після окупації Селидового

Військовий експерт розповів, що на Покровському та Курахівському напрямках росіяни були активні протягом всього літа цього року. Після того, як вони прорвали другу ліні. оборони ЗСУ в районі Очеретного, вони докладають максимальних зусиль, щоб дійти до Покровська та навіть вийти за місто. Однак недостатня кількість ресурсів не дозволила їм цього зробити.

Тепер росіяни посилили активність південніше від Покровська та посилили наступ на Курахівському напрямку. Вони можуть намагатись захопити Курахівську ТЕС. Однак закріпитись на цій ділянці окупантам буде важко.

Покровський та Курахівський напрямки: дивіться на карті

Якщо росіяни, ідучи на Покровськ, не розширять свій лівий фланг, вони попадуть під удар українських військових.

Селидове – це зараз основне. Населений пункт був таким "замковим каменем" цього напрямку. Вони видавили наші війська там і заходять в тил ЗСУ через Вишневе. Нам потрібно зробити нову лінію оборони, адже тоді вони захоплять і Покровськ, і Курахове,

– наголосив Світан.

Якщо ворогу це вдасться, залишається лише одна дорога, через яку українські військові будуть відходити, а саме траса з Курахового до Запоріжжя. Навіть цю дорогу росіяни вже намагаються окупувати.

Ситуація дуже важка. Однак її можна буде стабілізувати, якщо буде достатня кількість засобів та сил там, важливою є велика кількість боєприпасів та особового складу. Ми можемо втримати цей напрямок і тоді взимку росіяни будуть у складному становищі,

– додав військовий експерт.

До слова, військовий експерт Олег Жданов розповів, що місцевість поблизу Покровська не є сприятлива для швидкого наступу. Крім того, навколо міста існує лінія оборони ще з 2015 року. Якщо ті рубежі належно підготують, росіяни будуть змушені зупинитись біля Покровська.