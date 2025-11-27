Однак ЗСУ успішно розв'язують тактичні завдання. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що у загарбників можуть бути проблеми щодо просування у бік Добропілля.
Читайте також Як окупанти обманюють ЗСУ під Покровськом: військові розкрили підступну тактику
Які результати ЗСУ біля Покровська?
Роман Світан зазначив, що росіяни контролюють частину Покровська, яка південніше залізниці. Українські сили тримають північну частину міста. У Мирнограді одну частину захопили окупанти, інша – перебуває під контролем ЗСУ. Наші війська намагаються розширити логістику до міста і назад.
Вони розширюють свою присутність біля Красного Лиману. Якщо далі будуть продовжувати рух у бік Покровська, то можуть взяти під повний контроль наше Мирноградське угрупування,
– підкреслив військовий експерт.
Загалом на Покровському напрямку складна ситуація. Тривають зустрічні бої. Проте формується більш-менш зрозуміла лінія боєзіткнення, так звана "кілзона" з участю українських пілотів БпЛА, FPV-дронів. Зараз протистояння йде у повітрі, на землі.
Наші захисники утримують висоти, особливо у північній частині Покровська. Є кілька позицій, які обов'язково потрібно контролювати, щоб не втратити повністю рубіж міста. Це питання зараз розв'язується.
Є позитивна динаміка щодо розв'язання тактичних проблем. Якщо дати росіянам можливість вийти на Гришине і далі просуватися, вони можуть відрізати не тільки Мирноград, а ще і Покровськ. Буде велика проблема для подальшого руху росіян у бік Добропілля,
– сказав полковник запасу ЗСУ.
За його словами, розв'язуючи тактичні завдання, можна досягнути успіхів на оперативному рівні, не дати росіянам можливості отримати стратегічну перспективу для планування наступальних операцій у бік Краматорська з Добропілля, а також руху на Полтавську, Дніпропетровську області. Тому Покровськ зараз одночасно розв’язує дуже багато проблем, не даючи їм розвиватися.
Що відбувається на Покровському напрямку?
У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Покровському напрямку українські військові зупинили 57 штурмових дій ворога у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне.
Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов відповів, чи зможуть росіяни захопити Покровськ до кінця року. Загарбники зосередили понад 100 тисяч військ на цьому напрямку, однак все одно не зможуть окупувати його до кінця 2025 року.