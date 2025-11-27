Однак ЗСУ успішно розв'язують тактичні завдання. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що у загарбників можуть бути проблеми щодо просування у бік Добропілля.

Які результати ЗСУ біля Покровська?

Роман Світан зазначив, що росіяни контролюють частину Покровська, яка південніше залізниці. Українські сили тримають північну частину міста. У Мирнограді одну частину захопили окупанти, інша – перебуває під контролем ЗСУ. Наші війська намагаються розширити логістику до міста і назад.

Вони розширюють свою присутність біля Красного Лиману. Якщо далі будуть продовжувати рух у бік Покровська, то можуть взяти під повний контроль наше Мирноградське угрупування,

– підкреслив військовий експерт.

Загалом на Покровському напрямку складна ситуація. Тривають зустрічні бої. Проте формується більш-менш зрозуміла лінія боєзіткнення, так звана "кілзона" з участю українських пілотів БпЛА, FPV-дронів. Зараз протистояння йде у повітрі, на землі.

Наші захисники утримують висоти, особливо у північній частині Покровська. Є кілька позицій, які обов'язково потрібно контролювати, щоб не втратити повністю рубіж міста. Це питання зараз розв'язується.

Є позитивна динаміка щодо розв'язання тактичних проблем. Якщо дати росіянам можливість вийти на Гришине і далі просуватися, вони можуть відрізати не тільки Мирноград, а ще і Покровськ. Буде велика проблема для подальшого руху росіян у бік Добропілля,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

За його словами, розв'язуючи тактичні завдання, можна досягнути успіхів на оперативному рівні, не дати росіянам можливості отримати стратегічну перспективу для планування наступальних операцій у бік Краматорська з Добропілля, а також руху на Полтавську, Дніпропетровську області. Тому Покровськ зараз одночасно розв’язує дуже багато проблем, не даючи їм розвиватися.

Що відбувається на Покровському напрямку?