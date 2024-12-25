Росіяни намагаються прорватись у Покровськ з флангів, – ЗСУ про ситуацію в місті

Росія зосередила свої зусилля на захопленні Донецької області. Зокрема, ворог проривається у Покровськ.

Російські війська хочуть прорватися до Покровська через лівий і правий фланги, щоб оточити місто. Про це пише 24 Канал із посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемарафону.

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Напрямок – один із найгарячіших

Поблизу Покровська зосереджені з'єднання трьох російських загальновійськових армій. Водночас речник наголосив, що попри спроби прорватись у місто, боїв в ньому та на околицях немає.

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У Покровську також немає російських ДРГ, проте напрямок залишається одним із найгарячіших.

Ворог намагається просунутися на максимальну відстань від околиць Покровська та прорватися через лівий й правий фланги Сил оборони для того, щоб здійснити охоплення самого міста,

– пояснив Трегубов.

На Покровському напрямку тривають важкі бої. Ворог переважає у живій силі. Речник сказав, що бої там мають дуже жорсткий характер, тому що російські окупанти кидають вперед всі наявні сили й намагаються прорвати оборону наших військ.