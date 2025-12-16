Ситуація складна, – військовий "Тайфуну" розкрив, як працює логістика біля Покровська

Ситуація з логістикою на Покровському напрямку досить складна. Для того, щоб розширити логістичний коридор, є лише один спосіб.

Мовиться про застосування ствольної артилерії. Командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Нацгвардії "Скіф" зауважив 24 Каналу, що логістичні шляхи, які ведуть у Покровськ, Мирноград, перекриваються як FPV-дронами, так і артилерією.

Дивіться також Унікальна операція у Куп'янську, критична ситуація в районі Покровська: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Для того, щоб розширити цей логістичний коридор, єдине, що можна зробити – це ствольну артилерію. Бо усі логістичні шляхи, які зараз ведуть у Покровськ, Мирноград, перекриваються вже не тільки FPV, а й, зокрема, засобами артилерії, інколи і стрілецькою зброєю", – сказав він.

Що відбувається з логістикою біля Покровська?

Командир розповів, що наші бійці борються, вибивають екіпажі пілотів ворога, який намагається перерізати логістику. Паралельно вибиваються вогневі позиції, з яких ведеться контроль безпосередньо з цих логістичних шляхів.

Сьогодні неможливо монтувати сітки. Адже ті інженери, які будуть цим займатися, постійно перебувають під ризиком ураження. Тому мовиться безпосередньо про те, щоб максимально відтіснити ворога від конкретно цієї дороги, по якій здійснюється просування.

Наразі просування і постачання як провізії, так і амуніції здійснюється або іншим методом, або безпосередньо доставкою важкими квадрокоптерами. Тобто логістична ситуація на Покровщині доволі складна,

– підкреслив "Скіф".

Яка ситуація на Покровському напрямку?