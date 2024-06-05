Тиск росіян сильний, – полковник запасу оцінив ситуацію на Покровському напрямку

Шанси росіян досягти своїх цілей на Покровському напрямку залежать від спротиву ЗСУ. Там є серйозна лінія оборони – друга.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що мовиться про гряду Очеретине – Карлівка – Курахове. Там підвищення рельєфу на кілька десятків метрів.

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Чи зможуть ЗСУ втримати фронт

Перед цією грядою є мережа водойм. Водні перешкоди досить-таки підходять для оборони.

Якщо ми вийдемо, нам доведеться відійти на цю гряду. На ній ми зможемо зупинити російські війська, якщо буде таке завдання та буде достатньо сил та засобів на цьому напрямку,

– наголосив Світан.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Яку мету має Росія

Нині росіяни протискають фронт. Українські війська, за словами військового експерта, просідають на кількох напрямках. Окупанти підійшли майже до Карлівки та рухаються у бік Курахового. Також ворог намагається вийти з Новомихайлівки на трасу Костянтинівка – Вугледар та перерізати одну з основних ліній постачання ЗСУ.

"Тиск доволі-таки сильний. Вони за добу понад сотню атак організовують", – сказав полковник ЗСУ в запасі.

Це свідчить про серйозність намірів ворога та його стратегічний задум – намагатися розтягнути по лінії фронту українські війська – починаючи від Кінбурнської коси й аж до міста Суми. Загарбники хочуть протиснути ЗСУ до рівня Покровськ – Білопілля.

"Ми розуміємо цей процес. Усе залежатиме від майстерності нашого Головнокомандувача, ​Генштабу наших військ та однозначно від наявності сил та засобів для утримання росіян на цьому напрямку", – додав льотчик-інструктор.

Що відбувається на фронті