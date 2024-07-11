Ворога чекають потужні сюрпризи: на Покровському напрямку виставляють додаткові рубежі оборони

На Покровському напрямку ЗСУ виставляють додаткові рубежі оборони. Окупантів чекають потужні сюрпризи.

Про це в ефірі Київ24 заявив офіцер 59-ї ОМПБр. Сергій Цехоцький розповів, що у ворога великі втрати, передає 24 Канал.

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На Покровському напрямку посилюють оборонні рубежі

Офіцер розповів, що українські воїни блокують просування агресора та виснажують його.

У ворога велика кількість поранених і вбитих. Зв'язок з ними втрачений. Командування терористів не знає, що насправді відбувається,

– наголосив Цехоцький.

Військовий додав, що наразі окупанти перегруповуються. Ворог намагається обходити позиції наших захисників.

Тобто не йти в штурми, не йти в лоб, а якимось чином обходити. Тому ми вимушені додатково виставляти рубежі оборони. Ми багато чого проводимо в плані мінувань тощо. І загалом сюрпризи ворога чекають доволі такі потужні,

– підкреслив офіцер 59-ї ОМПБр.