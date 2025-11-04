Ситуація стає небезпечною для Сил оборони, – військовий пояснив, що відбувається у Покровську

Біля Покровська українські військові виконують оборонну операцію стримувального характеру. Водночас у самому місті тривають вуличні бої, для Сил оборони ситуація стає небезпечною.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, політичний експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що українським бійцям потрібно втримати позиції, наскільки це буде можливо. Росіяни ж застосовують для бою різні засоби.

Чому у Покровську ситуація для Сил оборони стає небезпечно?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ пояснив, що важливим є захист та збереження наших позицій та логістики до тих підрозділів, які перебувають у складних умовах на Покровському напрямку. Росіяни планують сконцентруватись на тому, щоб перерізати дорогу на Мирноград.

"Сьогодні принципово є стримувати противника настільки, наскільки нам вистачає сил, можливостей та ресурсів. Треба думати про ті позиції, які ворог намагається відрізати", – сказав він.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

За словами Мусієнка, в самому Покровську тривають бойові дії, більшість міста є сірою зоною. Росіяни діють зухвало – підтягують свої безпілотники, спецпризначенців та снайперів, щоб встановити ретранслятори на багатоповерхівки, щоб забезпечити дальність польоту своїх дронів.

Тому ситуація стає небезпечною для Сил оборони. Коли ми її стабілізуємо, зможемо говорити про контрнаступ. А поки він відбувається на Добропільському напрямку,

– наголосив він.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ додав, що ворог не буде покидати спроб окупувати Покровськ. Найбільша кількість сил росіян перебуває саме там. Водночас з нашого боку в місті працюють спецпідрозділи ГУР, СБУ та десантно-штурмові війська.

Зауважте! Володимир Зеленський 4 листопада приїхав Покровський напрямок. Він обговорив з військовими ситуацію на передовій, забезпечення позицій, логістику, ротації, досвід бригади та розвиток напряму дронів.

Деталі ситуації в Покровську: коротко