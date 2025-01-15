У напівоточенні не ЗСУ: полковник запасу пояснив ситуацію на Покровському напрямку

Російські військові прагнуть взяти в оточення Покровськ на Донеччині. Наразі немає підстав говорити про напівоточення цього міста.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що наразі відбувається постачання нашого Покровського угруповання з 2 серйозних напрямків.

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Хто насправді у напівоточенні біля Покровська

Світан зазначив, що на Покровському напрямку є напівоточення, але в ньому опинилися не українські військові.

У напівоточенні головна колона росіян, яка намагається пробитися з селища Шевченко на Удачне, що на південь від Покровська,

– сказав полковник запасу.

Тобто, за його словами, російські окупанти самі залізли у напівоточення. Тому що з півночі є наше Покровське угруповання, із заходу – угруповання з Удачного, а також ще з півдня угруповання українських захисників.

На його думку, якщо зараз хоча б одна наша бригада вирушить з півдня вдарити по росіянах, а з півночі в цей момент відпрацюють наші Покровські частини – то буде повне оточення російському угрупованню, яке вирушило з селища Шевченко в бік Удачного.

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Коли можливе оточення Покровська

Полковник запасу пояснив, що на Покровськ зараз ведуть 2 дороги: основна траса з заходу з боку Павлограда та з півночі з Добропілля, якій взагалі нічого не загрожує наразі. Тобто відбувається постачання нашого Покровського угруповання з 2 серйозних напрямків.

Нічого Покровську наразі з погляду напівоточення чи оточення абсолютно не загрожує. Це у росіян проблеми,

– заявив Світан.

Він додав, що говорити про якесь напівоточення у Покровську можна лише в одному випадку: якщо росіяни зайдуть з Мирнограда, почнуть обходити його по півночі й виходити на трасу Добропілля – Покровськ і водночас витіснять наш гарнізон з Удачного та вийдуть на трасу з Павлограда на Покровськ.