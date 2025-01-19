Противник докладає усіх зусиль: Сирський прокоментував ситуацію у Покровську

Сирський визнав, що Росія намагається захопити Покровськ всіма силами. Росіяни зазнають значних втрат у своїх спробах просування.

Він зазначає, що вірити песимістичним прогнозам не варто, ЗСУ вже не раз руйнували очікування щодо Покровська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача Сирського в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація біля Покровська

Противник докладає усіх зусиль, щоб Покровськ взяти, а ми робимо все, щоб його захистити,

– каже Сирський.

Він пригадує, як деякі експерти прогнозували, що він впаде 30 вересня, але цього не сталося. Потім ця дата змістилася на 30 жовтня.

Тут важливо розуміти, що на Покровськ Росія спрямувала свої найкращі сили. Також у неї є можливість ротації, поповнення сил. Наступальний потенціал у ворога вищий.

Сирський зазначив, що співвідношення втрат там відрізняється в рази. На одного втраченого українського воїна росіяни втрачають у рази більше людей.