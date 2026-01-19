Росія посилюється на Покровському напрямку: ворог штурмує малими групами, – Сирський

Ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай складною. В районі агломерації Покровськ – Мирноград триває інтенсивне протистояння, під час якого щодоби фіксують близько п’ятдесяти бойових зіткнень.

Росія застосовує приховане просування малими піхотними групами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Яка обстановка на Покровському напрямку?

За словами Олександра Сирського, російські війська посилюють тиск: перекидають додаткові резерви до Покровська та намагаються виявити вразливі ділянки в українській обороні.

Противник комбінує тактику – від поодиноких масованих штурмів до прихованого просування невеликими піхотними групами. В умовах такого характеру бойових дій, наголосив Сирський, ефективна оборона потребує максимальної обізнаності про обстановку, оперативних і гнучких рішень, а також чітких розрахунків.

Окремий акцент під час нарад зробили на збереженні життя військовослужбовців і підтриманні боєздатності підрозділів. За результатами доповідей визначили ключові завдання для командирів, які утримують оборону на цьому напрямку.

Серед пріоритетів:

посилення стійкості оборонних рубежів;

безперебійне логістичне забезпечення;

підвищення ефективності вогневого ураження;

налагоджена взаємодія між усіма рівнями управління.

Крім того, було ухвалено рішення щодо нарощування підтримки українських підрозділів, зокрема за рахунок активнішого застосування безпілотних систем.

"Попри складність обстановки, українські військовослужбовці тримають стрій. Їхній професіоналізм, витримка, самовідданість і бойовий гарт не дозволяють російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області", – заявив Сирський.

