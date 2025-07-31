Окупаційні війська продовжують намагатися пробитися крізь оборону українських захисників на Покровському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворожі війська та успішно знищують російські ДРГ.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Яка ситуація на Покровському напрямку?

Зеленський розповів, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Президент повідомив, що на Покровському напрямку українські підрозділи продовжують утримувати позиції.

Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись,

– повідомив український лідер.

Зеленський також зауважив, що це є тактикою російських військ, а відповідь України на неї – "знищення окупанта".

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що окупанти змінили тактику на Покровському напрямку. Як пояснив зв'язківець 1 батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59 окремої штурмової бригади Олександр, ворог штурмує надто малими групами та активно застосовує мототехніку.