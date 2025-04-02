Головний фактор стабільності: сержант ЗСУ сказав, що дозволяє тримати позиції на фронті

Ситуація на полі бою не змінилась, вона залишається складною. ЗСУ тримають фронт цілодобово. Українські захисники готуються до будь-яких наступів ворога, накопичують матеріальний ресурс, безпілотники, готують особовий склад до відбиття штурмів, риють окопи і так далі.

Зараз один з основних факторів, на якому стоїть фронт – це дрони. Таку думку 24 Каналу озвучив сержант матеріального забезпечення 93 бригади Тарас "Варяг".

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"На мою думку, в основному зараз 80%, на чому стоїть фронт – це саме безпілотні авіаційні засоби, скиди, FPV-дрони, роботизовані системи. Ми намагаємося накопичувати їх", – сказав він.

До слова, командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, якої зброї побільшає в України. За його словами, серед них – дрони на оптоволокні, які сприяють ефективнішому знищенню ворога.

Ворог постійно вчиться

Тарас "Варяг" зазначив, що загарбники постійно вчаться. Вони постійно вигадують щось нове, щоб більш ефективно заходити у бойові порядки Сил оборони України. Наші бійці роблять все можливе і неможливе для того, щоб стабілізувати ситуацію.

З якихось ноу-хау за минулий час, з того, що я знаю, то наче нічого нового не відбувається. Ми стоїмо в обороні і нищимо максимальну кількість ворога, яку можемо, намагаємося зберегти максимальну кількість квадратних метрів нашої держави, максимальну кількість життів наших військовослужбовців,

– підкреслив він.

За словами сержанта матеріального забезпечення 93 бригади, ЗСУ потрібні дрони, велика кількість добровольців, щоб ще більш ефективно виконувати свої бойові завдання.