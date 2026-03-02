Є пауза в штурмах: військовий пояснив, що змінилось на фронті з настанням весни

Через погодні умови дуже ускладнилося просування. Земля набрала дуже багато води. Проте кожного ранку є невеликий мороз, тому земля твердіє. Росіяни це також знають, тому намагаються здійснити основну масу своїх переміщень під ранок.

Проте ЗСУ це також відомо. Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів 24 Каналу, що у наших військових зараз достатньо засобів нічного виявлення ворога.

"Як тільки сонце виходить, і все це починає танути, інтенсивність штурмових дій спадає. Проте через якийсь час, думаю, два тижні, земля вже достатньо має підсохнути для того, щоб противник також міг планувати якісь переміщення на техніці або на тих же конях", – сказав він.

З чим пов'язана пауза у штурмах?

Данило Борисенко пояснив, що станом на зараз інтенсивність штурмових дій трохи спала. Насамперед це пов'язано з погодою. Також з тим, що росіянам обмежили доступ до Starlink. Тому в окупантів зараз певні проблеми з координацією та управлінням підрозділів під час бою.

Але все-таки є певна пауза в інтенсивності їхніх штурмів. Нам треба тримати оборону, а їм наказують наступати. Тримати оборону при таких погодних умовах все-таки простіше, ніж проводити штурмові дії. Тому наші дії при такій погоді все-таки набагато успішніші,

– підкреслив начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж".

Зауважимо, що зараз триває важливий збір на наземний дрон для медичної евакуації бригади "Рубіж". Вони дуже необхідні і виконують велику роботу там, де це не вдається автомобільній або броньованій техніці. Тому що зараз дуже широка "кілзона" в обидві сторони від лінії бойового зіткнення. Долучитися можна за посиланням.

Дуже велика проблема дістатися автівкою або броньованою машиною до точки евакуації. За допомогою наземного дрона можна проводити евакуацію поранених з наших передових позицій і у такий спосіб рятувати життя наших солдат. Вантажопідйомність такого дрона може сягати 200 кілограмів. Тобто за один раз можна вивезти навіть не одного, а двох людей,

– додав військовий.

Що відбувається на фронті?