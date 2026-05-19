Не лише удари по тилу: у бригаді "Рубіж" пояснили, як росіяни застосовують "Шахеди" на фронті

Росіяни застосовують велику кількість ударних і розвідувальних БпЛА. Зокрема, це "Шахеди", "Герані", "Гербери", менші ударні дрони, якими загарбники можуть здійснювати атаки на певну відстань відповідно до їхніх технічних характеристик.

ТВО командира батальйону Сила Свободи 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко зауважив 24 Каналу, що окупанти використовують "Шахеди" не тільки для атак на українські міста. Ворог випускає їх поблизу лінії бойового зіткнення.

"Шахеди" можуть мати цілі, злітати як на декілька тисяч кілометрів або тисячі кілометрів, так і на 5 – 10 кілометрів. Усе залежить від цілі, яка у них запрограмована, як вони ведуть", – підкреслив він.

Крім того, є не тільки ударні "Шахеди", а є "пусті", розвідувальні, які можуть знімати та передавати якусь інформацію. Тобто це платформа, якій загарбники можуть давати різні завдання.

Зверніть увагу! Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, скільки кілометрів доріг захистили від російських дронів. За його словами, Україна вдвічі прискорила будівництво антидронового захисту на прифронтових дорогах. Загалом захистили вже понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів. Темпи будівництва захисних конструкцій зросли вдвічі. Тобто якщо раніше щодня вводили в дію 4 кілометрів захищених маршрутів, то тепер – 8,5 кілометрів.

Яка ситуація на фронті зараз?

Володимир Назаренко розповів, що ситуація на фронті залишається складною. Окупанти застосовують насамперед живу силу, яку вороже командування щодня продовжує кидати у штурми. На їхню тактику дуже впливають погодні умови.

Сучасна війна ледве не щомісяця змінюється через розвиток технологій. Так звана кілзона, зумовлена технічними характеристиками і польотними можливостями дронів, щодня розширюється. Сили оборони знищують ворога на ще більшій відстані від лінії фронту.

Щодня окупанти посилають все нових одноразових солдатів в цю кілзону, де вони їх втрачають. Зокрема, наша бригада щодня ліквідує десятки окупантів, які намагаються накопичуватись для того, щоб здійснювати штурмові дії, просування і так далі. Це все ворог прикриває великою кількістю вогню артилерійського, КАБів, ФАБів, "Шахедів",

– пояснив військовий.

Небезпека від російських дронів: що відомо?

Заступник бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів, що кілзона поглинає тил. Тобто Мінування й застосування великої кількості БпЛА та роботизованих комплексів призвело до розширення так званої кілзони, яка зараз становить приблизно 10 – 20 кілометрів.

Військовий експерт, фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що російські "Ланцети" почали працювати в режимі повного радіомовчання, і це триває до моменту атаки. Окупанти роблять це спеціально, щоб українські сили не змогли ідентифікувати тип БпЛА, розпізнати загрозу та зреагувати на неї.