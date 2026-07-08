Найбільш завантажена ділянка: у ДПСУ пояснили, що відбувається на українсько-польському кордоні

Українсько-польський кордон стабільно залишається перевантаженим через високий пасажиропотік. Він значно збільшився у порівнянні із ситуацією на кордоні, яка була на весні.

Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, наголосивши, яка нині ситуація з чергами на кордоні. Він зауважив, коли зазвичай пункти пропуску на кордоні найменше завантажені.

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Які пропускні пункти найбільш завантажені?

Демченко відзначив, що на сьогодні відбувається не менше 125 тисяч перетинів кордону за добу по всій його ділянці. У вихідні дні пасажиропотік ще вищий. Зокрема, в суботу, 4 липня, було зафіксовано найвищий показник протягом усього цього року і під час літнього періоду – майже 147 тисяч перетинів кордону.

50% від цього пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. Цей напрямок найбільш завантажений. Тому й тут найбільш присутні черги передусім із легкових автомобілів,

– підкреслив речник ДПСУ.

Він зазначив, що, наприклад, вдень 7 липня близько 120 транспортних засобів перебували у черзі на виїзд з України по напрямку пункту пропуску Устилуг у Волинській області. Інші пункти пропуску, зокрема в межах Львівської області на кордоні з Польщею, менш завантажені.

"Це свідчить про те, що люди одномоментно для себе обирають виключно цей напрямок для того, щоб перетнути кордон. І тим самим перевантажують його, створюючи черги. Хоча у ДПСУ неодноразово радили ознайомлюватися із ситуацією щодо завантаженості пунктів пропуску. Раз на три години відповідну інформацію оновлює Західне регіональне управління на своїй Facebook-сторінці, щоб люди могли скоригувати свої маршрути і вибрати найменш завантажений напрямок", – пояснив він.

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Водночас черги на кордоні не тривають, за його словами, 24 години на добу. Будні, особливо у ранкові години, – це найменш завантажений час на пунктах пропуску. Проте у вихідні пасажиропотік зростає, і черги на кордоні будуть однозначно. Вони фіксуються як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Особливо на ділянці кордону з Польщею.

Наприклад, тиждень тому у неділю на двох напрямках – пунктах пропуску Краківець та Шегині, які є найбільш активними для перетину кордону – сформувалася черга на в'їзд в Україну на території Польщі. На цих напрямках перебувало близько 100 транспортних засобів. Хоча на інших пунктах пропуску черг взагалі не було,

– наголосив Андрій Демченко.

Тому, за словами речника ДПСУ, якби люди обрали інші напрямки, вони б швидше перетнули кордон. Проте логістика, яку вибудовують люди, часто призводить до перезавантаження одних пунктів пропуску у той час, коли на інших взагалі немає черг.