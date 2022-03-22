Ситуація повністю контрольована, – голова ОВА прокоментував слова мера Борисполя про евакуацію

Мер українського міста Бориспіль Володимир Борисенко в одному з інтерв'ю порекомендував жінкам та дітям по можливості виїхати з міста. Втім, його заклик зрозуміли неправильно.

Подумали, що місту загрожує небезпека, тому його слід покинути. Однак голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що акценти були неправильно розставлені

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Ситуація в Борисполі та Бориспільському районі повністю контрольована та стабільна,

– заявив він.

За словами Павлюка, мовилося винятково про теоретично можливі в майбутньому атаки ворога.

Так, наразі бойових дій на території Бориспільського району не проводиться, об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, а вся територія району контролюється українськими силами.

Крім того, зауважив, що в самому Борисполі та в районі продовжується планова робота з нарощування оборону, зміцнюються блокпости та споруджуються фортифікаційні споруди для оборони.

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