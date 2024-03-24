На двох пунктах пропуску не випускають вантажівки: актуально про ситуацію на кордоні з Польщею

Польські фермери не випускають з України вантажівки на двох пунктах пропуску. Йдеться про КПП "Ягодин" та "Рава-Руська".

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За словами речника, на кордоні з Польщею блокуються напрямки

"Угринів",

"Ягодин",

"Рава-Руська".

"На двох останніх польські фермери взагалі не пропускають вантажні авто, які їдуть з України у Польщу. За останній період там фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України", – повідомив Демченко.

За даними ДПСУ, на цих напрямках сукупно перебувають в черзі близько 500 вантажівок.

Якою є ситуація на інших напрямках

Демченко зазначив, що у розблокованих КПП на польському кордоні теж є черги, але рух вантажівок не блокується. Крім того, фіксують черги у пунктах на кордоні з іншими країнами.

Ми маємо черги по трьох напрямках – Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Зокрема, по напрямку пункту пропуску "Ужгород", це кордон зі Словаччиною, станом на ранок – це десь 300 вантажівок очікують у черзі,

– сказав він.

За його словами, близько 800 вантажівок стоять у черзі у пункті пропуску "Тиса" на кордоні на території Угорщини. Напроти пункту пропуску "Порубне" близько 400 вантажівок очікують в'їзду з території Румунії до України. Це відбулось після того, як польські фермери почали блокування руху на кордоні з Україною.

Блокування кордону