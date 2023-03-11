Контратакуємо, де можливо, – лейтенант Нацгвардії про оборону Бахмута

Ситуація довкола Бахмута залишається вкрай напруженою. За тим, що стабілізувалася лінія фронту, криється героїзм кожного солдата.

Розмиті й розбиті дороги. Холодно, мокро, сиро. Попри жахливі погодні умови, кожні декілька годин українські бійці присікають спроби ворога просуватися. Про це 24 Каналу сказав лейтенант, батальйон "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко.

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Українські військові стримують просування окупантів

За словами Назаренка, ворог не просувається, але намагається це робити. Він зазнає величезних втрат. Солдати ворожої армії гинуть і лишаються в українських полях.

За цим криється героїзм кожного солдата й злагоджена робота усіх родів військ. Починаючи з операторів БпЛА, які знаходять ворожі цілі, завдають по них ураження і накривають комунікації ворога. Усі бійці, усі підрозділи, усі бригади, які перебувають на Бахмутському напрямку, діють як єдиний організм, аби ворог не просувався,

– наголосив військовослужбовець.

Наприклад, продовжує він, близько місяця тому на трасі Костянтинівка – Бахмут було просування ворога. ЗСУ зупинили його, ба більше, навіть контратакували. "Де є змога, контратакуємо. Наше завдання – коли це буде максимально безпечно – звільняти українські території, намагатися просуватися й відкидати ворога", – резюмував Володимир Назаренко.

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