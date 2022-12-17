Окупанти замість оленів: у Бєлгороді Дід Мороз приїхав вітати дітей на БТР

Росіяни продовжуть дивувати світ своїми безглуздими витівками. Цього разу до Бєлгорода, замість "бавовни", завітав Дід Мороз.

Відео поширили російські телеграм-канали. Бєлгородський Дід Мороз розповів, що кращого транспорту не знайшов.

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На поляні сиділи окупанти

Під час святкового виступу для місцевих дітлахів Дід Мороз розповів, чому обрав саме такий транспорт. Він заявив, що у нього поламались сани, а в лісі він зустрів окупантів, які позичили йому БТР.

До Бєлгорода завітав Дід Мороз: дивіться відео

Також у мережі поширили відео, як Дід Мороз їздив на бронетехніці по вулицях Бєлгорода. Тепер у жителів міста точно з'явився новорічний настрій і, ймовірно, вони вже готові до святкових феєрверків у вигляді "бавовни".

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