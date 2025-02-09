Росія наближається до безвихідного становища, – полковник Британії

Росія зазнала провалу у проведенні переговорів щодо своєї військової присутності у Сирії. Це велике приниження для Владіміра Путіна. Якщо він не зможе знайти інше місце для базування своїх сил і засобів у Середземному морі, то втратить будь-який свій вплив там.

Середземне море, сирійські бази були важливими для військової діяльності Росії в Африці. Це 24 Каналу зауважив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем.

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Приниження для Путіна

Філіп Інґрем зазначив, що Путін втратив базу для свого Середземноморського флоту, кілька ключових аеропортів-хабів для підтримки інших операцій по всьому світу, велику тренувальну базу, яку мав за часів Башара Асада. Він не міг цим скористатися вже кілька років через війну, яка тривала всередині Сирії. Також Кремль втратив бази збору розвідувальних даних.

Втративши все це, він втратить певний вплив. Зокрема, у відносинах з Іраном. Також сприйняття цього в Китаї та інших регіонах не сприятиме позитивному іміджу Владіміра Путіна. Тому це величезне приниження для нього,

– підкреслив він.

Для того, щоб побудувати морський порт і військові аеропорти, потрібно понад 5 років. У Лівії все ще є великий західний вплив. Тому Захід буде тиснути, аби там не дозволили Росії цього зробити.

Також навряд чи країни захочуть співпрацювати з Москвою. Росія у слабкому становищі через те, що вона робить всередині України. Російська економіка у надзвичайно складній ситуації. Будь-які обіцянки, які країна-агресорка може дати щодо оплати об'єктів, можуть не бути виконані у будь-якій формі.

Я вважаю, що Росія опиняється у дедалі більше безвихідному становищі. Це чи не більше приниження для Владіміра Путіна, ніж успішні атаки, які Україна щодня здійснює на російську нафтову інфраструктуру,

– сказав полковник Великої Британії.

Економіка Росії руйнується

Полковник британської армії у відставці не впевнений, що Путін і його режим впадуть разом із російською економікою. Однак, на його думку, економіка та здатність Росії продовжувати вести війну проти України на тому рівні, на якому вона це робила, будуть обмежені протягом 2025 року.

На це є дві причини. Насамперед російська економіка руйнується. Успішні атаки, які Україна здійснює проти нафтопереробної інфраструктури Росії, інших російських виробничих потужностей, російських аеродромів, збільшення можливостей безпілотників дальнього радіуса дії в Україні, розвиток вітчизняного потенціалу балістичних ракет, зокрема, великої дальності – це те, що Україна використовуватиме все більше. Це має величезний економічний вплив на Росію.

Також у Росії є нестача кадрів, які могли б йти працювати на заводи і намагатися збільшити обсяги виробництва або служити в армії і воювати на передовій. Це викликає у Путіна реальний "політичний головний біль".

Росія покладається на обладнання, яке вона поставила на передову, та на техніку, яку вони вивезли з довгострокового зберігання. Вони все відремонтували, а потім вивозять як оперативну техніку на передову. Ці сховища майже повністю виснажені. Росія не може замінити обладнання, яке ламається на виробництві досить швидко, тому ми побачимо загальний спад,

– припустив Філіп Інґрем.

За його словами, тому Трамп вважає погрози, економічні загрози на адресу Путіна найкращим способом змусити Росію сісти за стіл переговорів. Якщо Україна зможе витримати з погляду особового складу на передовій, то перебуває у набагато кращій позиції, щоб впливати на те, коли можуть відбутися будь-які переговори. На це впливають атаки України на оперативному рівні, які перешкоджають здатності Росії підтримувати свої тактичні операції.