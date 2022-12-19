У Путіна закінчилися добрі новини, йому доводиться їх вигадувати, – політолог

Кремль доручив державним корпораціям запустити конвеєр хороших новин із диктатором Владіміром Путіним. Він хоче асоціюватися у росіян з чимось позитивним, попри постійні невдачі армії та "бавовни" на території Росії.

Про це в ефірі 24 каналу говорив політолог Микола Давидюк. За його словами, це надзвичайно програшна ідея, яка в майбутньому може привести навіть до певних революційних рухів. Адже впарюючи новини без прив'язки до реальності, вони можуть просто перестати контролювати народну масу.

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В Путіна немає позитивних новин

Як наголосив Давидюк, коли хтось починає штучно створювати позитивні новини, то гарних новин в них насправді немає.

Це виглядатиме десь так. Типу ви – солдати російської армії – сидите без зимових чобіт, курточок, без ніг. Але зате вам буде співати Газманов, і це має сподобатися. І ви маєте забути, що втратили ноги,

– зазначив Давидюк.

Він підкреслив, що в Путіна проблеми з успіхами на фронті. Зараз позитивні новини є в України, адже ЗСУ продовжують звільняти окуповані території.

У цьому випадку важливо не слухати різних неоднозначних західних політиків на кшталт Генрі Кіссінджера, які пропонують Києву дослухатися до Путіна та його так званих "мирних пропозицій".

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"Через те, що в нього немає гарних новин, він запускає їх штучно. Коли вже ворог запускає штучні новини, то вестися на його мирні пропозиції не можна. Потьомкінська дєрєвня починає сипатися", – зауважив Давидюк.

Загалом ситуація в Росії стає все більш напруженою. Можна, до прикладу, звернути увагу на систематичні пожежі, які останнім часом там почастішали. На цьому тлі Путіну дійсно потрібні хоча б якісь позитивні новини.

Путін хоче асоціюватися з позитивом в росіян на тлі невдач