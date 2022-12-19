У Путіна закінчилися добрі новини, йому доводиться їх вигадувати, – політолог
Кремль доручив державним корпораціям запустити конвеєр хороших новин із диктатором Владіміром Путіним. Він хоче асоціюватися у росіян з чимось позитивним, попри постійні невдачі армії та "бавовни" на території Росії.
Про це в ефірі 24 каналу говорив політолог Микола Давидюк. За його словами, це надзвичайно програшна ідея, яка в майбутньому може привести навіть до певних революційних рухів. Адже впарюючи новини без прив'язки до реальності, вони можуть просто перестати контролювати народну масу.
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В Путіна немає позитивних новин
Як наголосив Давидюк, коли хтось починає штучно створювати позитивні новини, то гарних новин в них насправді немає.
Це виглядатиме десь так. Типу ви – солдати російської армії – сидите без зимових чобіт, курточок, без ніг. Але зате вам буде співати Газманов, і це має сподобатися. І ви маєте забути, що втратили ноги,
– зазначив Давидюк.
Він підкреслив, що в Путіна проблеми з успіхами на фронті. Зараз позитивні новини є в України, адже ЗСУ продовжують звільняти окуповані території.
У цьому випадку важливо не слухати різних неоднозначних західних політиків на кшталт Генрі Кіссінджера, які пропонують Києву дослухатися до Путіна та його так званих "мирних пропозицій".
У Путіна закінчилися добрі новини – Давидюк: дивіться відео
"Через те, що в нього немає гарних новин, він запускає їх штучно. Коли вже ворог запускає штучні новини, то вестися на його мирні пропозиції не можна. Потьомкінська дєрєвня починає сипатися", – зауважив Давидюк.
Загалом ситуація в Росії стає все більш напруженою. Можна, до прикладу, звернути увагу на систематичні пожежі, які останнім часом там почастішали. На цьому тлі Путіну дійсно потрібні хоча б якісь позитивні новини.
Путін хоче асоціюватися з позитивом в росіян на тлі невдач
- У російському виданні The Moscow Times з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомили, що Кремль доручив державним корпораціям запустити конвеєр хороших новин. Вони хочуть зібрати різні позитивні інформаційні приводи та пов'язати їх з Путіним.
- На тлі втоми росіян від затяжної війни російський диктатор хоче асоціюватися у простого народу з чимось позитивним.
- Крім того, сьогодні, 19 грудня, Путін зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком. Про що вони говорили – читайте в матеріалі 24 каналу.