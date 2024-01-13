Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, письменник, публіцист Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Путін постійно хоче продемонструвати, який він "мачо". Але це все фейк. За цим невдалим образом стоїть банальний страх.

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Більшість рішень, які ухвалює Путін, базуються на страху. І найбільше він боїться, що хтось скине його з влади.

Звісно, що Путін боїться, що хтось прийде до Москви. Так, він хоче захопити Україну, потім ще пів Європи, а "краще" – весь світ. Але, якщо хтось наблизиться до його "філейних частин" в Москві, то йому буде ще страшніше. Путін – боягузлива людина,

– сказав Мурзагулов.

Чи може оточення скинути Путіна

На думку Мурзагулова, оточення Путіна перебуває з ним через вигоду. Коли стане зрозуміло, що їм невигідно його підтримувати, тоді можуть початися певні процеси.

Буквально днями мені розповіли "загальні друзі" про одного олігарха, який близький до путінської кліки. Він заробив свої мільярди на цій системі. Але у цієї людини антипутінська, антивоєнна риторика. То навіть там можуть бути здорові люди. В мене є надія, що колись ці здорові люди "натиснуть на кнопку" – і проблема вирішиться,

– вважає Мурзагулов.

Ситуація в Росії: коротко