Не обов'язково організує Пригожин: політолог припустив сценарій нового маршу на Москву

Ситуація в Росії і надалі залишається досить напруженою. Не варто відкидати, що з часом там може статися нова спроба заколоту.

Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, заколот Пригожина продемонстрував, що такий марш на Москву не так вже й важко організувати. Можна збити кілька літаків російської армії – і за це жодної кари не буде.

Дивіться також Заколот Пригожина – російська громадянська війна, в якій немає переможців

Проблеми можуть початися під час виборів в Росії

Як наголосив Галлямов, не факт, що нову спробу заколоту організують саме вагнерівці. Це можуть бути й інші групи окупантів, які зараз перебувають на війні.

От вони сидять і дивляться, як "Леопарди" на них їдуть. І собі думають – а чого вони мають гинути тут, щоб Шойгу став "вєлікім воєначальніком", а Ротенберг з Ковальчуком освоїли ще один трильйон. Хай йдуть до чорта. Краще піти в напрямку Москви та скинути диктатора,

– розповів Галлямов.

Дивіться розмову з Аббасом Галлямовим на ютубі 24 Каналу

Можливо, певні процеси почнуться під час виборів президента Росії, які відбудуться 17 березня 2024 року. Путін не зможе набрати в першому турі 51%, тому буде змушений "малювати" все. На його думку, це може спровокувати протести в російських містах.

Уявіть собі збіг двох подій. В Москві у містах йдуть протести, пов'язані з фальсифікацією президентських виборів. А з війни йде ще одна колона на Москву. І для цього маршу була б ідеальна ідеологія, якої в Пригожина не було. Хоча не факт, що такий сценарій може статися,

– вважає Галлямов.

Заколот Пригожина: нові деталі