Новий метод покарання – ями: як росіяни поводяться зі штрафниками

Російські ЗМІ повідомляють, що серед окупантів все частіше трапляються випадки дезертирства. Також для тих, хто провинився, застосовують нове покарання – ями.

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Раніше в російському виданні "Медіазона" повідомляли, що лише за перші пів року 2023-го в Росії було 2076 справ про самовільне покидання військової частини. Це удвічі більше за весь 2022 рік. І втричі більше за 2021-ий.

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Порушників кидають на ями

Як наголосила Романова, в Росії почали давати реальні терміни за дезертирство. Переважно це стається серед мобілізованих. З контрактниками там намагаються хоча б якось домовитися.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ввели нове покарання для окупантів. Там вже давно не вистачає вільних камер в місцях позбавлення волі. Забиті і СІЗО, і колонії.

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Окупанти "придумали" власний варіант, як карати порушників. Вони розмістили так звані ями на лінії фронту. Туди кидають порушників.

От набрали вони мобілізованих, які не хочуть виконувати накази або ж там виникають конфлікти між собою чи між командирами. Тому вони розмістили на передовій ями. Діляться вони на штабні, ротні, батальйонні. Там тримають людей, які провинилися. Це як гауптвахта. І жодних судових рішень там нема,

– зазначила Романова.

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