Символи справжньої Росії: житловий фонд окупантів потрохи руйнується
Росія має досить старий житловий фонд, який постійно руйнується. Натомість переважна більшість грошей йде на війну або в кишеню чиновникам.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що лише офіційно близько 40% російського бюджету йде на війну проти України. А насправді там витрачають ще більше коштів на бойові дії.
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Житловий фонд в Росії дуже старий
Як наголосив Яковенко, тому не дивно, що в Росії регулярно трапляються новини про те, що якийсь будинок завалився. Як це нещодавно сталося в Астрахані.
Воно спокійно само по собі руйнується. Це можна вважати символом справжньої Росії. Колись Росія так само впаде. Там величезна кількість людей живе без туалетів у квартирах. Мають вигрібні ями. Уся країна перебуває в затхлому стані,
– сказав Яковенко.
Завали будинку в Астрахані / Скриншот з відео
Ситуація могла б бути зовсім іншою, якби російська влада не вкладала гроші у несправедливу війну та не збагачувала себе. Тому й виходить така ситуація, що ті ж регіони, де видобувають нафту, мають красиві готелі й жахливі багатоповерхівки.
От в Якутії. Є алмази, золото. Ніби все добре. Чудові готелі. А поруч убогий житловий фонд та убоге життя. Те саме – Ханти-Мансійськ. Російська економіка влаштована так: більша частина грошей йде у Москву, а те, що лишається, осідає в кишенях чиновників,
– зазначив Яковенко.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія зазнала колосальних втрат з початку повномасштабного вторгнення. Воно почалося 24 лютого 2022 року.
- З того часу українські військові знищили 316 760 особового складу ворога. А, за минулу добу, 16 листопада, ця кількість зросла ще на 1140 одиниць.
- Також Росія втратила 5415 танків, 10132 бойових броньованих машин, 7712 артилерійських систем, 893 РСЗВ, 585 засобів ППО, 323 літаки тощо.