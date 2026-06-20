Вже арештували друга Путіна, – політтехнолог розкрив, які цікаві тенденції відбуваються у Росії

Ситуація в Росії поступово розхитується. Останнім часом там відбулося кілька особливо цікавих процесів. А "на десерт" Сили оборони України ще й днями вдарили по Московському НПЗ.

Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що напередодні арештували одного з найвпливовіших російських бізнесменів Санкт-Петербурга Іллю Трабера, який вийшов з бандитських кіл. Достеменно відомо, що він був близький до диктатора Путіна. Його вважали недоторканним.

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Яка ситуація в Росії?

На думку Загороднього, між російськими елітами починається внутрішня колотнеча. В цьому контексті варто згадати нещодавню заяву колишнього директора ФСБ та помічника Путіна Миколу Патрушева, який звинуватив в загибелі заручників "Норд-Оста" рятувальників. Вони буцімто не розібралися з антидотом, через що загинули люди. На той час, у 2002 році, тамтешнє МНС очолював Сергій Шойгу.

Ми бачимо напругу серед еліт. І зараз головне не те, що відчувають москвичі через атаки по НПЗ. Це тло. Головне, що починається "гризня" всередині влади. І важливо, щоб це пішло серед силових структур. Це створить нестабільність,

– сказав Загородній.

Але коли там вже добирається до представників місцевої мафії, то це гарна тенденція для України. Видно, що криза в Росії продовжує розростатися.

Політтехнолог розповів, яка зараз ситуація в Росії: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко наголосив, що арешт Іллі Трабера є важливим сигналом для російських еліт. Вони можуть почати відвертатися від диктатора Путіна.