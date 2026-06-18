Ілля Трабер (1950 року народження) був собою недоторканною. Вийшов з тамбовського угрупування, але доволі рано зрозумів, що бізнес – краще прикриття для бандитизму. Уже наприкінці 90-х він став дуже непублічним бізнесменом. Про це пише Вадим Денисенко.

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Як і чому Трабер опинився за ґратами?

Варто відразу зазначити: свого часу Дмитро Пєсков визнав знайомство між Володимиром Путіним і Трабером. Тож Трабер – чи не єдиний виходець із кримінального світу, знайомство з яким офіційно підтверджене Кремлем. Пригожин не рахується, бо в кримінальному плані він був ніким порівняно з Трабером. Ще одна маленька деталь: керівники "Газпрома" та "Газпромнефті" Олексій Міллер та Олександр Дюков частково можуть вважатися "вихованцями" Трабера.

Хай там як, але Трабер ніколи не ліз в політику та публічність. Видається, що він прекрасно розумів своє місце в політичній ієрархії путінської Росії та дотримувався визначених правил гри.

Та раптом його затримують представники центрального (московського) офісу ФСБ за вбивство депутата Виборзької міськради з яким Трабер, імовірно, не поділив певні бізнеси.

Наголошу: Москва, видно, не довіряла петербурзьким чекістам і справу вела без них. Отже, що це все означає?

Затримання такого рівня не могло не бути санкціонованим самим Путіним. Вбитий депутат не входив у коло якихось впливових, з погляду Путіна, людей, а тому, ми можемо висунути дві версії того, а що ж сталося.

Перша версія – політична. Трабер міг у вузькому колі дозволити собі якусь критику режиму, і хтось із керівників ФСБ продемонстрував Путіну, що розкрив "змову".

Друга версія суто економічна. Хтось із керівників ФСБ зумів донести до Путіна, що Трабера треба прибрати, а його активи через націоналізацію віддати в правильні руки. Просто для розуміння: крім усього іншого, його підприємство є головним у перевалці білоруського калію.

Не можна виключати, що ці дві версії або вже об'єднані в одне ціле, або вже дуже скоро об'єднаються.

Хто в ФСБ міг зробити подібну річ? Версій є аж дві. Або перший заступник керівника Корольов або ж керівник військової контррозвідки людина Сєчіна – Ткачов. Річ у тому, що в ФСБ зараз існує тривладдя, коли відразу троє людей мають свої вертикалі (крім двох вищеназваних, є ще керівник ФСБ Бортніков).

Власне, чому важливо, хто став автором ув'язнення Трабера? Відповідь на це питання означатиме, що саме ця людина є одним із головних претендентів на місце Бортнікова, який, видно, серйозно збирається на пенсію. Також це говорить про реальний вплив цієї людини на процеси всередині структури та безпосередньо на Путіна.

Що це дає Україні?

Якщо політична версія буде правдивою, це означатиме, що параноя Путіна реально посилюється, а ув'язнення Трабера – сигнал всім елітам: навіть у лазнях ми вас прослуховуємо і знаємо про ваші замисли все. Зрештою, навіть якщо політичної версії і немає, велика частина еліт буде вірити в її існування.

Якщо ж це суто економічна історія, то вона стане глобальним переляком для всіх. Якщо забирають все у Трабера, то можуть забрати і в будь-кого.

Простіше кажучи, ця справа налякає російські еліти та ще більше впевнить їх в тому, що їхня головна проблема – Путін. Це не означає революцію. Це означає, що за найменшої можливості еліти перейдуть на сторону тих, хто має шанс змінити Путіна.