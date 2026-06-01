"Це було питання часу": Україна зруйнувала найбільшу ілюзію Путіна

Повномасштабна війна проти України з кожним роком завдає все більше проблем Росії. Путін розраховував впоратися за кілька днів, але все триває вже більш ніж 4 роки.

Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний розповів 24 Каналу, що війна вже повернулася на територію Росії. Тамтешнє населення справді цього боїться.

Читайте також Влітку росіян чекають великі проблеми: експрацівник СБУ назвав болючу точку ворога

Україна зруйнувала важливий міф Росії

За словами Лісного, в Росії панувала ілюзія, що війна ніколи не перетне кордони Росії. Та насправді це було питання часу. Спершу йшли поодинокі далекобійні удари, потім – військові операції на території РФ, а вже далі – регулярні атаки дронами та ракетами.

Путін обіцяв своєму населенню швидку військову операцію. Та й загалом в РФ була укладена своєрідна "угода": диктатор забирав в росіян свободу, а у відповідь вони мали змогу жити в безпеці. Тепер навіть цього немає. Москва буде регулярно горіти,

– розповів Лісний.

Навряд чи від цього в росіян станеться певний злам та початок різних протестів. Але регулярні удари впливатимуть як на імідж Путіна, так і на втому населення від війни.

Вибухи в Росії: останні новини

В ніч на 31 травня вибухи лунали одразу в кількох областях Росії. Зокрема йдеться про Ярославський, Ростовський, Воронезький, Новгородський, Краснодарський регіони. Дрони влучили по нафтопереробному заводу в російському Саратові, що за 700 кілометрів від лінії фронту.

Крім того, вночі 30 травня під атакою опинився військовий аеродром в Таганрозі. Там вдалося уразити оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" та два літаки Ту-142.

Цікаво, що Ту-142 – один з найрідкісніших типів літаків в Росії. Їх використовують переважно для морської розвідки та патрулювання.