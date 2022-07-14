У росії заблокували сайт фонду "Вільна Бурятія", який повідомив про 150 відмовників

В росії заблокували доступ до сайту фонду "Вільна Бурятія". Раніше там розповіли історію про 150 військових, які відмовилися воювати проти України.

Разом з сайтом "Вільної Бурятії" роскомнадзор заблокував сайти української версії журналу LʼOfficiel, польського видання Polska Agencja Prasowa та молдовського Locals.

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150 бурятів не захотіли воювати проти України

Ще минулого тижня голова фонду Алєксандра Гармажапова заявила, що з тимчасово окупованих територій України повернулися 150 бурятських військових. Вони відмовилися воювати та розірвали контракти з міністерством оборони росії.

Відмовники довго не могли потрапити додому. Перед виїздом з України бурятів в останній момент розвернули та змусили кілька днів сидіти в закритому таборі на Луганщині. Окупанти погрожували їм кримінальними справами. Однак вони таки змогли приїхати додому.

За словами Гармажапової, до фонду звернулося вже близько 500 військових, які хочуть розірвати контракти із міністерством оборони росії. На них продовжують тиснути та відмовляються відпускати додому.

Буряти-окупанти гинуть в Україні

Нещодавно, за даними джерел 24 каналу в українській розвідці, деякі бурятські жінки почали обурюватися через те, що їхні чоловіки-окупанти так довго воюють проти України.

До прикладу, окупанти з 5 окремої танкової бригади, що дислокується в Улан-Уде, майже без перерви перебувають на передовій. Українські військові вже знищили БТГр, які були утворені з цього угруповання. Але загарбники виводили їх на перегрупування та знову кидали в бій.

Цікаво, що солдатів з цієї бригади не відпускали у відпустку, а рапорти на звільнення ігнорували. За деякими даними, саме з Бурятії загинуло найбільше окупантів за час повномасштабної війни.

З початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 37870 російських окупантів. Також в окупантів згоріло вже 1667 танків, 3852 бойових броньованих машин тощо.

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