Виявили вже 1500 шахт і тунелів ХАМАС: де нині тривають основні бої в Секторі Гази

Наземна операція Армії оборони Ізраїлю в Секторі Гази продовжується й фактично північна частина перебуває під оперативним контролем ЦАХАЛ. Основні бої зараз ведуться на півдні Сектора Гази у місті Хан-Юніс, який є другою штаб-квартирою ХАМАС.

В ефірі 24 Каналу журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський детально розповів про наземну фазу війни між ХАМАС та Ізраїлем.

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На кого полюють ізраїльські спецслужби

Армія Ізраїлю взяла під повний контроль Джабалію на півночі Сектора Гази. ЦАХАЛ твердо просувається й на шляху виявив вже 1500 шахт та підземних тунелів, з яких палестинські бойовики чинять основний спротив.

Відомо, що у районі Хан-Юніса переховуються провідні ватажки ХАМАС, зокрема, голова бойового крила Мухаммед Дейф й голова ХАМАС в Секторі Гази Яхья Сінвар.

Ці два бойовики перебувають в "чорному" списку. Ізраїльські спецслужби йдуть по гарячих слідах. Вчора (19 грудня – 24 Каналу) повідомляли, що в 4 будинках Яхья Сінвара побували спецзагони й в деяких місцях були ознаки того, що нещодавно там був голова ХАМАС,

– мовив Янушевський.

За його словами, зараз Мухаммед Дейф й Яхья Сінвар – це символи ХАМАС й тому на них ведеться полювання. Як тільки їх ліквідують чи візьмуть в полон, то це сильно ударить по моралі ХАМАС.

Нова фаза наземної операції

Передбачається, що після зачистки районів, у яких зараз йдуть бойові дії, Армія оборони Ізраїлю приступить до інших районів Сектора Гази. ЦАХАЛ заздалегідь попередить про це цивільних мешканців й будуть створені гуманітарні райони, по яких не завдаватимуть ударів. Проте терористи використовують це й переховуються у таких місцях.

Приблизно тиждень тому ізраїльські військові затримали директора однієї з лікарень Сектора Гази. Він розповів, що бойовики перетворили цю лікарню в опорне місце ХАМАС.

Попри те, що згідно з гуманітарним правом, будь-які медичні об'єкти отримують імунітет під час бойових дій. Затриманий директор лікарні розповів, що 16 працівників лікарні належали до бойового крила ХАМАС.

Швидкі не перевозили поранених. У них переміщалися тільки терористи, зловживаючи міжнародним правом. ХАМАС закон не писаний. Палестинські бойовики все цинічно використовують для власних потреб,

– зазначив журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі".

Чи вдасться вдруге домовитися про припинення вогню

Найближчим часом зменшуватиметься інтенсивність боїв. Бойові дії будуть більш точкові, ЦАХАЛ діятиме малими групами. Зараз відбуваються зачистки тунелів.

Також ізраїльська влада намагається укласти договір про припинення вогню з ХАМАС для того, щоб звільнити чергову групу заручників. Зараз у полоні терористів перебуває не менше 130 людей.

Час працює проти цих заручників, тому робиться ще одна спроба домовитися з ХАМАС й врятувати хоча б частину заручників, яких утримують бойовики,

– додав Янушевський.

Найбільша поступка, на яку піде Ізраїль, заради звільнення заручників – припинення вогню. За однією інформацією вогонь можуть призупинити на тиждень, за іншою – на два тижні. Нині делегація ХАМАС прибула в Каїр для переговорів, результат яких поки не дуже зрозумілий.

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