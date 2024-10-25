Ситуація на мапі не відображає реальність, – співзасновник Deepstate про бої в Селидовому

Росіяни не полишають спроб захопити нові українські території. Зокрема, тепер вони зосередили увагу на Селидовому, що на Донеччині.

Ситуація на фронті непроста. Зокрема, ворог активізував зусилля навколо Селидового, окупанти вже частково зайшли в місто.

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На напрямку ситуація важка

Співзасновник моніторингового проєкту карти бойових дій Deepstate Роман Погорілий прокоментував те, що відбувається в Селидовому.

Ситуація на мапі насправді не відображає реальність через заходи безпеки для наших військових,

– пояснив він.

Раніше про ситуацію в цьому районі розповідали в Нацгвардії. Там зазначали, що росіяни атакують спочатку малими групами, щоб закріпитись у приватному секторі. Вони накопичують там особовий склад.

Крім цього, вони б'ють по місту керованими авіаційними бомбами та дронами, проте не зрівнюють його з землею, як це було з іншими містами Донеччини. Ймовірно, вони частково хочуть "вберегти" інфраструктуру, щоб використати її потім.