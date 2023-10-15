Путін поставив завдання захопити Луганщину та Донеччину до 2024 року: як ворог його виконуватиме

Росіяни активізували наступальні дії на Сході України. Армія країни-агресора намагається виконати завдання очільника Кремля Владіміра Путіна – захопити Луганську та Донецьку області до 31 грудня.

Екскерівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів 24 Каналу про гарячі точки на фронті. Він додав, що спершу окупанти будують грандіозні плани, а потім, зазнавши поразки, просто мовчать.

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ЗСУ знають як боротися

Ситуація на фронті зараз складна, але абсолютно контрольована Силами оборони. Всі розуміли, що наступи на фронтах відбуватимуться, адже напередодні було певне затишшя. Водночас ворог накопичував резерви важкої техніки й особового складу.

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Росіяни ідуть в наступ по всіх напрямках: Авдіївка, Куп'янськ, Кремінна, Білогорівка тощо. Екскерівник Луганської ОВА зауважив, що певний час цей наступ відбуватиметься, а далі окупанти подивляться, чи є у них десь успіх й вже там ворог зосереджуватиме основні зусилля та підтягуватиме резерви, щоб намагатися розвинути цей успіх.

"Ми вже неодноразово бачили таку тактику. Наші Збройні Сили знають як з цим боротися", – зазначив Гайдай.

Яка ситуація у Серебрянському лісництві: дивіться відео

Найгарячіші точки на Лимано-Куп'янському напрямку

Зараз Макіївка та Невське – це основні напрямки в Луганській області. Тут точаться важкі бої. Окупанти завдають масованих авіаударів.

Росіяни мають на меті спочатку вирівняти лінію фронту через Макіївку – Торське – Ямполівку до Діброви, а далі форсувати річку Жеребець.

Ситуація у Серебрянському лісництві, що розташоване на південь від Кремінної, залишається складною. Ворог продовжує завдавати масованих артилерійських обстрілів. Там поки що немає потужного наступу особового складу, але артилерією окупанти намагаються зруйнувати всі захисні споруди, бліндажі тощо,

– сказав екскерівник Луганської ОВА.

Минулого тижня росіяни мали певні просування у районі Білогорівки. Зараз там 54-а бригада мужньо тримає оборону. Росіяни думають, що зможуть перерізати лінію біля Григорівки й далі розвивати наступ, однак ЗСУ потужно тримають оборону.

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