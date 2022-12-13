Росіяни не можуть прорвати українську оборону на Сході, зміна тактики не допомогла, – ЗСУ

Російські окупанти змінили свою тактику у війні. Попри це, загарбникам не вдається прорвати оборону ЗСУ на Сході України.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий. За його словами, українські захисники змушують ворога змінювати тактику.

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Яка ситуація на Сході України

Як розповів Череватий, найманці з досвідом з ПВК "Вагнера" навчають новоприбулих базових елементів тактики бою, як використовувати місцевість та погоду. Але казати, що вони повністю перейшли на якусь тактику, яка може переломити хід подій, не можна.

Їм не вдається найголовніше – системно прорвати нашу оборону,

– зазначив полковник.

За словами Череватого, найгарячішою точкою східного фронту залишається Бахмут, де фіксується найбільша інтенсивність ударів ворога та намагання прорвати нашу оборону. Разом з тим, українські військові фіксують виснаження у загарбників запасів боєприпасів 122 та 152 міліметри, які вони змушені вже доставляти з віддалених регіонів.

"Перевага ворога у снарядах суттєво знизилась. Якщо враховувати точність нашої артилерії, то ми десь виходимо на паритет. Водночас наші високоточні системи щодня знищують російські польові склади, казарми та засоби ураження. Наші артилеристи більш вправні, а з отриманням новішої техніки стали більш результативними", – додав Череватий.

Що відбувається на фронті

Раніше Череватий повідомив, що на фронті відбувається багато подій – планові ротації, заміна підрозділів, передислокація на інші напрямки.

"Проте не все це потребує оголошення, особливо з назвою конкретного підрозділу – табу. Якщо там і відбуваються якісь події, повірте, вони планові, повірте, вони із задумом", – заявив Череватий.