Десятки важких точок на фронті: капітан Нацгвардії розповів, як вдається нищити ворога

Росія за будь-яку ціну намагається просуватися на Сході України. Штурми здійснюють малими групами піхоти з використанням багі, мотоциклів, квадроциклів. У певних місцях залучає легку та важку бронетехніку.

Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж", офіцер НГУ Володимир Назаренко, додавши, що зведення Генштабу підтверджують серйозні втрати ворога. Дії окупантів безрезультативні, а втрати у живій силі, артилерійських системах, броньованих засобах – дуже великі.

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Яка ситуація на Сході

"По всій лінії східного зіткнення не вщухає контакт на багатьох десятках напрямків. Ворог, то в одному, то в іншому місці пробує здійснювати штурмові дії", – розповів офіцер НГУ.

Складність ситуації зумовлюється тим, що зараз світловий день дуже довгий, а погода хороша. Це створює гарні умови росіянам для використання безпілотників. Окупанти залучають дуже багато "Ланцетів", коптерів, дронів зі скидами, FPV-дронів.

Тому зараз дуже важливо сконцентрувати зусилля, щоб переважати ворога й мати ініціативу в небі. Хочу відзначити вдалу роботу прикордонних підрозділів, які збивають ворожі "Орлани", "Ланцети", FPV-дронами,

– наголосив Володимир Назаренко.

Але всі ці навички треба вдосконалювати, як і засоби радіоелектронної боротьби. Адже в умовах гарної видимості Сили оборони також мають тримати ініціативу та використовувати час, щоб завдати ворогу якнайбільшого ураження.

Важливо це робити не тільки під час штурмових дій противника, але й під час ротаційних. Треба унеможливити спроможність ворога поповнювати ресурси, втрати та розширяти так звану сіру зону.

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Росіяни намагаються сховати техніку

Ворог був змушений відтягнути артилерію до себе в тил. Але, на жаль, він її вкопує, піклується про маскування, розуміючи, що з кожним днем рівень технології розвідки та аеророзвідки вдосконалюється.

Окупанти більше намагаються зосередитися на інженерному обладнанні своїх гармат. Виставляють їх в певне "вікно", фактично цілий район, по якому ведуть бомбардування.

Це означає лише те, що ворог вже не може настільки безкарно обстрілювати дальні тили Сил оборони. Натомість хоче компенсувати це дуже великим застосуванням керованих і некерованих авіабомб, авіації та ракетних систем залпового вогню,

– підкреслив начальник розвідки артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж".

У цьому також є певна небезпека. Противник намагається вести вогонь під коригування з БпЛА, тому важливо збивати безпілотники, подавляти радіоелектронною боротьбою. А також подавляти ворожу артилерію.